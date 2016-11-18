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    Морьентес не считает «Атлетико» фаворитом в дерби

    Экс-форвард мадридского «Реала» Фернандо Морьентес не считает «Атлетико» фаворитом в предстоящем дерби.

    «Я бы не сказал, что «Атлетико» является фаворитом в этой встрече. Дерби – это всегда особенный матч, выходящий за рамки турнирной борьбы. Очевидно, что них эта встреча важнее, так как «Реал» не только лидирует, но и не проигрывает в этом сезоне. Если «Реал» возьмет три очка, то отрыв команды от «Атлетико» будет весьма существенным», – заявил Морьентес.

    Напомним, что матч 12-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Реал» состоится в субботу, 19 ноября.

    Источник: Marca

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    18.11.2016 09:44
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