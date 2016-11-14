Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Иммобиле признался, что в «Боруссии» существовали проблемы между игроками

    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал о непростой обстановке в дортмундской «Боруссии», за которую он выступал с 2014 по 2015 год.

    «Не считаю, что провел такой уж плохой сезон в Дортмунде. Там существовали проблемы в раздевалке. Это был не тот клуб, о котором я был наслышан ранее. Обстановка была крайне непростой.

    Думаю, я мог бы принести команде больше пользы. Жаль, что все так закончилось», – сообщил Иммобиле.

    Источник: Kicker.de

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2016 19:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      BvB09|Heja Bvb 15 ноября 2016, 11:06

      Просто нужно играть командно , в пас , а не бить по воротам как получаешь мяч, вот и в раздевалке ты никому не понравился. А так там все бомба

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11