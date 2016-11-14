Иммобиле признался, что в «Боруссии» существовали проблемы между игроками

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал о непростой обстановке в дортмундской «Боруссии», за которую он выступал с 2014 по 2015 год.

«Не считаю, что провел такой уж плохой сезон в Дортмунде. Там существовали проблемы в раздевалке. Это был не тот клуб, о котором я был наслышан ранее. Обстановка была крайне непростой.

Думаю, я мог бы принести команде больше пользы. Жаль, что все так закончилось», – сообщил Иммобиле.