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    В «Вердере» планируют удержать Гнабри от перехода в «Баварию»

    Полузащитник бременского «Вердера» Серж Гнабри привлек внимание скаутов мюнхенской «Баварии». Но в клубе не готовы так просто расстаться с одним из своих лидеров.

    «Я не думаю, что Гнабри в ближайшее время покинет «Вердер». Он чувствует здесь себя как дома. Для Сержа важно остаться в «Вердере», выходить на поле на тренировках и в матчах с радостью. Но мы должны играть лучше, чтобы удерживать таких игроков в наших рядах», – рассказал спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн.

    Сам Гнабри пока отказывается как-либо комментировать свой возможный переход в стан «Баварии».

    Источник: Bild

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    14.11.2016 08:06
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