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    Финансирование «Динамо» будет значительно сокращено

    Руководство «Динамо» приняло решение сократить финансирование команды. Попечительский совет клуба на своем заседании подтвердил о необходимости оптимизации расходов.

    «Попечительский совет прошел в конструктивной обстановке, мною была предоставлена информация о состоянии дел в ВФСО «Динамо» и ФК «Динамо». Финансирование клуба будет значительно сокращено, что и подтвердил совет на вчерашнем заседании, однако переговорный процесс еще идет. И общество, и клуб будут принимать меры по диверсификации источников дохода, оптимизации расходов и в целом повышению эффективности деятельности обеих структур.

    Проблема долговой нагрузки в настоящий момент не является критической. Главная проблема, которая сегодня волнует «Динамо», — это будущие источники финансирования клуба. Я бы воздержался от разглашения суммы долга, так как она постоянно меняется, это связано с текущими расходами, с обслуживанием долга, курсовыми разницами и многими другими факторами», – заявил председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.11.2016 14:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +294

      Мортус 10 ноября 2016, 19:50

      Никак в толк не возьму. Все остальные клубы в стране это что, доходные предприятия? томь, рубин, ростов - там что за еду играют. Я не говорю про супермега успешные сраптаки, бомже, кони. Каким интересно образом мерзкий бумжеклуп отбил трансферы негров вицеля и халка? ИМХО долг Динамо уже как тренд. Писать не о чем-пиши про долг Динамо.

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 10 ноября 2016, 17:13

      Динамо жалко-титулованный клуб !
      Но от бюджетных гирь нужно освобождаться,в первую очередь от зенита !

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 10 ноября 2016, 15:19

      Хм.. решили в ФНЛ остаться?

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