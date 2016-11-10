Финансирование «Динамо» будет значительно сокращено

Никак в толк не возьму. Все остальные клубы в стране это что, доходные предприятия? томь, рубин, ростов - там что за еду играют. Я не говорю про супермега успешные сраптаки, бомже, кони. Каким интересно образом мерзкий бумжеклуп отбил трансферы негров вицеля и халка? ИМХО долг Динамо уже как тренд. Писать не о чем-пиши про долг Динамо.
Руководство «Динамо» приняло решение сократить финансирование команды. Попечительский совет клуба на своем заседании подтвердил о необходимости оптимизации расходов.
«Попечительский совет прошел в конструктивной обстановке, мною была предоставлена информация о состоянии дел в ВФСО «Динамо» и ФК «Динамо». Финансирование клуба будет значительно сокращено, что и подтвердил совет на вчерашнем заседании, однако переговорный процесс еще идет. И общество, и клуб будут принимать меры по диверсификации источников дохода, оптимизации расходов и в целом повышению эффективности деятельности обеих структур.
Проблема долговой нагрузки в настоящий момент не является критической. Главная проблема, которая сегодня волнует «Динамо», — это будущие источники финансирования клуба. Я бы воздержался от разглашения суммы долга, так как она постоянно меняется, это связано с текущими расходами, с обслуживанием долга, курсовыми разницами и многими другими факторами», – заявил председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский.