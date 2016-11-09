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    Защитник «Динамо» Киев лишился водительских прав

    Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида в ближайшее время не сможет управлять своим собственным автомобилем, он был лишен водительских прав на один год за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает 1927.kiev.ua, футболист был задержан полицией в Киеве в ночь на 4 ноября. Он находился за рулем своего Mercedes-Benz. После проведения замеров, алкотестер показал, что содержание алкоголя в его крови превышало допустимый порог в пять раз.

    Стоит отметить, что помимо лишения водительских прав, Вида также вынужден будет выплатить штраф в размере 10,2 тысяч гривен.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2016 07:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +30

      druga7 10 ноября 2016, 19:17

      За езду в нетрезвом состоянии штраф 10 тыс грн и отбирают на 1 год права. На сегодня в Киеве водителя уже наездили 1 млн грн. А закон один для всех.

      -1
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      Рейтинг: +57

      Ailend 9 ноября 2016, 23:27

      ошибочка автора. 1 штраф или 2 в размере 10к грн. При отборе прав там штраф если не ошибаюсь 25к++ собственно на 3 раз нарушение.

      -2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 9 ноября 2016, 19:17

      Да бред............захотел гаишник в историю войти , вот и влез идиот.........

      1
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      Рейтинг: +57

      Ailend > ВЛАДИВОСТОК 9 ноября 2016, 23:28

      "бывш" гаишник. В Украине тоже ж убрали гаи...

      -1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 ноября 2016, 12:57

      И кто только придумывает эти заголовки...уши бы надрать.

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 9 ноября 2016, 10:37

      Нужно было еще селфи с сотрудником который лишал сделать)))

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 9 ноября 2016, 09:18

      не верю

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