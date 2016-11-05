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    Геркус: «Начинаем отыгрывать неудачи, которые нас преследовали раньше»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил исход матча 13-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0).

    – Очень рад, что команда показывает футбол, который все ждут. Мы начинаем отыгрывать неудачи, которые нас преследовали раньше. «Локомотив» находит свою игру, появились скорости и движение. Результат закономерный. Хочется, чтобы таких матчей было больше.

    – Тренер «Анжи» сказал, что после 0:2 игра закончилась.

    – Всегда можно отыграться. Многие клубы не раз это доказывали. Мне понравилось, что «Локомотив» не прижался к воротам и продолжал атаковать. Несколько раз мы убегали в хорошие контратаки, старались разыграть мяч до верного.

    – Какой гол вам понравился больше всего?

    – Второй. Майкон не выключился из игры и замкнул прострел Касаева.

    – Фернандеш с каждым матчем играет все лучше.

    – Надеюсь, что его лучшие матчи еще впереди. Он нашел гармонию с командой, становится ее лидером и приносит много пользы.

    – Вы заходили в раздевалку, чтобы поздравить ребят. Какое настроение сейчас у команды?

    – Эмоции самые замечательные. Видно, что ребята много работают, и к ним приходит результат. Победа добавит уверенности, которая поможет в дальнейшем. Также хотел бы обратиться к болельщикам: ждем вас на стадионе в оставшихся матчах, смотрите футбол и поддерживайте «Локомотив», – сказал Геркус.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.11.2016 23:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +351

      simoron81 6 ноября 2016, 05:50

      Палыч молодец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 6 ноября 2016, 00:41

      Шпалыч вперёд!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 6 ноября 2016, 00:27

      Локо давай приходи в себя,ждём)

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