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    Кришито ждал более крупной победы

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито уверен, что его команда должна была обыгрывать ирландский «Дандолк» с более крупным счетом на стадионе в Санкт-Петербурге.

    «Игра получилась тяжелой. Ирландцы – крепкая команда, с их футболистами непросто действовать один в один. Думаю, у нас было много моментов и мы должны были забивать больше, но я очень доволен этим результатом, мы взяли важные очки.

    Я действительно всегда счастлив, когда команда побеждает», – сказал Кришито.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Дандолк» завершился со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.11.2016 08:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 4 ноября 2016, 11:29

      Ну к Кришито претензий нет в общем,если бы все так мощно сыграли как он - победили бы крупнее.

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      Рейтинг: +8121

      nik55 4 ноября 2016, 10:16

      радуйтесь что победили

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      Рейтинг: +105

      klyukin 4 ноября 2016, 09:08

      надо было играть мощьнее!

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