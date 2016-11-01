Лаббадиа вошел в список претендентов на пост главного тренера «Вольфсбурга»

Руководство «Вольфсбурга», находящееся в поиске главного тренера после увольнения Дитера Хекинга, обратило свое внимание на экс-наставника «Гамбурга» Бруно Лаббадиа. Отметим, 50-летний специалист был отправлен в отставку с тренерского мостика «динозавров» 25 сентября после того, как команда потерпела четвертое поражение подряд в Бундеслиге.

В число кандидатов на должность рулевого «волков» также входят бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш и Марк Вилмотс, последним местом работы которого была сборная Бельгии.