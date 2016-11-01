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    Гинер считает, что ЦСКА не слишком грамотно сработал в летнее трансферное окно

    Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что в минувшее трансферное окно клубом были допущены ошибки в селекции. Также он объяснил, по каким причинам были отданы в аренду некоторые игроки. Напомним, летом состав армейцев пополнили полузащитник «Динамо» Алексей Ионов и нападающий «Монако» Ласина Траоре. Оба футболиста присоединились к красно-синим на правах аренды.

    «Может быть, мы не очень грамотно сработали в летнее трансферное окно, взяли не тех, кого хотели. Потом у нас есть масса футболистов, которых мы отдали в аренду, потому что знали, что они не будут играть. Тот же Витиньо, тот же Ткачев. Кого-то будем искать. Селекционная служба работает все время. Доволен ли я ее работой после такого непростого лета? Тут вина скорее не селекционной службы, а моя. Конечно, этим летом самой большой задачей было не игроков найти, а арену достроить. Все сразу – это можно штаны порвать», – сказал Гинер в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2016 17:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 2 ноября 2016, 15:48

      Гинер правильно признал свою вину

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 ноября 2016, 18:39

      Не слишком грамотно? Ага, вся грамотность ушла на проталкивание недостроя в эксплуатацию.

      -3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 1 ноября 2016, 18:11

      Да ну нах...

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 ноября 2016, 17:47

      Дорого могут обойтись эти ошибки.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 ноября 2016, 17:27

      Селекция у коней нулевая уже не первый год...надо что-то менять

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