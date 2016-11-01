Гинер считает, что ЦСКА не слишком грамотно сработал в летнее трансферное окно

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что в минувшее трансферное окно клубом были допущены ошибки в селекции. Также он объяснил, по каким причинам были отданы в аренду некоторые игроки. Напомним, летом состав армейцев пополнили полузащитник «Динамо» Алексей Ионов и нападающий «Монако» Ласина Траоре. Оба футболиста присоединились к красно-синим на правах аренды.

«Может быть, мы не очень грамотно сработали в летнее трансферное окно, взяли не тех, кого хотели. Потом у нас есть масса футболистов, которых мы отдали в аренду, потому что знали, что они не будут играть. Тот же Витиньо, тот же Ткачев. Кого-то будем искать. Селекционная служба работает все время. Доволен ли я ее работой после такого непростого лета? Тут вина скорее не селекционной службы, а моя. Конечно, этим летом самой большой задачей было не игроков найти, а арену достроить. Все сразу – это можно штаны порвать», – сказал Гинер в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».