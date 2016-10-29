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    Куйперс признал, что мог не удалять Ибрагимовича в матче 1/8 финала ЛЧ «Челси» – «ПСЖ»

    Голландский судья Бьорн Куйперс подчеркнул, что мог обойтись без удаления экс-форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича в ответной гостевой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов-2014/15 с «Челси» (2:2, первый матч – 1:1).

    «В тот момент я был полон уверенности, что это удаление. Пересмотрев запись эпизода, я подумал, что показать красную карточку было можно, однако желтая выглядела бы уместнее. По окончании матча мы вместе с Ибрагимовичем сели и пообщались в раздевалке. Я объяснил ему, что во время игры был уверен в правильности своего решения, но оно было ошибочным», – сказал Куйперс.

    Источник: Goal.com

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    29.10.2016 14:41
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