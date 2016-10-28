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    Рафинья попал в сферу интересов «Барселоны»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике присматривается к защитнику «Баварии» Рафинье. Опытный футболист должен стать усилением оборонительной линии в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo.

    Известно, что Рафинья недоволен своим положением в «Баварии» – ему приходится конкурировать за место в основном составе с капитаном команды Филиппом Ламом. Это может подтолкнуть бразильца к тому, чтобы не продлять свой контракт, который действует до середины 2017 года.

    В текущем сезоне Рафинья сыграл в пяти матчах в Бундеслиге, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2016 08:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 29 октября 2016, 15:58

      Он тот кто может заменить Алвеса

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