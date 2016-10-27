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    Зобнин: «Хочется обыграть ЦСКА уже в спартаковской форме»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, встреча состоится 29 октября на стадионе «Открытие Арена».

    «Для меня эта игра с ЦСКА третья по счету, лично для меня это принципиальный соперник. Матчи, в которых я играл с ЦСКА, были очень тяжелыми. В таких матчах и проверяется команда и футболисты. Мне наконец хочется обыграть ЦСКА уже в спартаковской форме, порадовать болельщиков.

    Приглашаю всех на стадион, приходите пораньше, потому что вы должны окунуться в эту атмосферу. Мы должны увидеть уже на разминке вашу поддержку, чтобы мы чувствовали от вас эту энергию.

    Смотрел последний матч ЦСКА, команда идет вверху таблицы, там очень сильные футболисты, поэтому будет бойня. Я не вижу никакого спада у ЦСКА, у них очень сильный тренер, будет достаточно равная игра. Но я надеюсь, что наши болельщики погонят нас вперед и мы победим», — сказал Зобнин.

    Источник: ФК «Спартак»

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    27.10.2016 13:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      daniktikhonov 28 октября 2016, 04:28

      Удачи, лол

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 27 октября 2016, 17:30

      Удачи Роману и Спартаку.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 27 октября 2016, 16:47

      перебЪёшся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 27 октября 2016, 16:30

      Дерби есть дерби, игра ДОЛЖНА быть боевой. Что касается итогового счета, думаю он будет в пользу Спартака, т.к. по составу, по игре и тактике, на данный момент Цеська отстает от Спартака основательно.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 27 октября 2016, 16:06

      Удачи и победы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 27 октября 2016, 15:51

      не пойму вас вы кто??? я в конце 90 наблюдал как приятель убийца спартаковский не трогал дохлых коней ,нормально с ними общаясь( может кто слыхал погоняло Боксёр или Рокки) и ещё чемпион был в тяжвесе тоже нормальный адекватный и слабых вражин не трогал а сейчас все тут такую грязь льют(что происходит)?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 27 октября 2016, 14:01

      Игра будет очень боевой,напряженной и,надеюсь,очень быстрой.Что касается самого Зобнина,то он сейчас один из лучших игроков в РФПЛ.Если будет прогрессировать(тьфу,тьфу,чтоб не сглазить!) и дальше,может быть постоянным(может и одним из ведущих) игроков сборной России.Роману удачи!

      3
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      Рейтинг: +29

      Mirex1488 27 октября 2016, 13:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Но я надеюсь, что наши болельщики погонят нас вперед и мы победим-
      А без болел вы и не можете ничего,хоть и будет полный стадион

      -5
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 27 октября 2016, 13:53

      Успокойтесь. Никто никому не накидает. Будет обычный для РФПЛ матч с унылыми 0-0 или 1-0 или 0-1.
      Если очень повезет, то, может 2-2

      -1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 27 октября 2016, 13:43

      в субботу увидим конский крах. ставить буду на то что Спартак накидает 4 штуки конявым

      -3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Мясной Упырь 27 октября 2016, 16:41

      у ананидзе не забудь спросить когда руку сменить-кидала

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