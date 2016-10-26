Клопп: «Старридж мог бы забить и три, и четыре гола»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Тоттенхэма» (2:1), в котором оба гола мерсисайдцев забил Даниэль Старридж.

«Матч прошел так, как я и ожидал. В целом впечатления остались положительные, победа заслуженная.

Старридж сделал то, что и должен был. Это было блестяще, он мог бы забить и три гола, и четыре.

Молодые игроки, которые сегодня выходили на поле, показали себя действительно хорошо. Трент Арнольд отлично дебютировал», – сказал Клопп.