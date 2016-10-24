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    «Локомотив» хочет добиться посещаемости в 20 тысяч зрителей на домашних матчах

    Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы над ЦСКА (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России рассказал о посещаемости на стадионе железнодорожников.

    – На дерби пришли 17 с небольшим тысяч зрителей. Довольны посещаемостью?

    – Конечно. Ждали больше поклонников ЦСКА, но их можно понять – недавно был матч с «Монако», предстоит дерби со»Спартаком». Армейцы выбрали не всю квоту, а около половины. Спасибо болельщикам. Мы рады всем.

    – К какой цифре посещаемости клуб стремится?

    – К максимальной.

    – Не так давно г-н Савин, директор по стратегии и развитию РФПЛ, заявил, что в течение пяти лет средняя посещаемость в лиге должна перевалить за отметку в 20 тысяч зрителей. Как вам такой подход?

    – Могу говорить за «Локомотив». Мы готовы принять вызов и постараемся сделать все, чтобы достичь цифры в 20 тысяч. Другое дело, что мне после двух месяцев работы в клубе тяжело анализировать тенденции. Следим за посещаемостью, делаем выводы. Но это довольно инерционный процесс. Приобретать зрителя тяжело, легко терять. У нас впереди очень много работы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2016 21:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 25 октября 2016, 17:18

      Тенденции пока идут к тому, чтобы привлекать болельщиков на стадион. Много всяких акций на территории стадиона, нормальные акции на покупку билетов. но всё это должно подкрепляться в первую очередь интересной игрой. В прошлое воскресенье матч был хорошим! Динамика была

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 24 октября 2016, 23:13

      пусть игроки показывают хорошую игру и тогда арена наполнится. не все сразу, сейчас кризис у команды просто, так бывает. терпения болелам

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      Рейтинг: +176

      chegaev88 24 октября 2016, 22:15

      Все зависит от вашей игры

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