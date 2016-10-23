«МЮ» под руководством Моуринью после девяти туров набрал на пять очков меньше, чем с ван Гаалом

В матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел крупное поражение от «Челси» – 0:4. Отметим, что на данный момент «красные дьяволы» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 14 очков.

Таким образом, в нынешнем сезоне под руководством Жозе Моуринью красные набрали в чемпионате Англии на пять очков меньше, чем в прошлом сезоне, когда команду возглавлял Луи ван Гаал.