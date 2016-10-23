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    «МЮ» под руководством Моуринью после девяти туров набрал на пять очков меньше, чем с ван Гаалом

    В матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел крупное поражение от «Челси» – 0:4. Отметим, что на данный момент «красные дьяволы» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 14 очков.

    Таким образом, в нынешнем сезоне под руководством Жозе Моуринью красные набрали в чемпионате Англии на пять очков меньше, чем в прошлом сезоне, когда команду возглавлял Луи ван Гаал.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2016 22:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4276

      mutabor0992 25 октября 2016, 00:01

      А я еще сразу после отставки ЛВГ говорил,что это зря...И не стоило назначать этого португальского шоумена(клоуна).Ну а теперь терпите.

      -1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 24 октября 2016, 18:23

      В том году потеряли очки с Ньюкаслом, который вылетел, обыграли на тот момент не такой сильный Ливерпуль и было поражение 0-3 от Арсенала. Сильной разницы в стартах нету, нужно дать Мауру поработать как следует

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 24 октября 2016, 06:26

      Маур отличный тренер, отличный психолог. Но МЮ такой клуб, которому надо отдаваться душой, строить команду годами. А Маур, как не крути - приходящий/уходящий тренер. Я думаю, что ошибка боссов МЮ была увольнять Ван Гаала. Он как раз подошел к такому возрасту, к такому этапу к карьере, когда можно было завершать карьеру, отдаваясь клубу. Только только у МЮ стала налаживаться игра, вырисовываться атака... Как Ван Гаала уволили... Посмотрим, что будет дальше.

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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich > Алексей1988 24 октября 2016, 21:19

      Вот я и о том зря Ван Гала уволили. он строил команду. Команда не плохо контролировала мяч. мало пропускала даже с полузащитниками в обороне. Ну а атаку он бы настроил

      1
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      Рейтинг: +132

      murakami777 24 октября 2016, 06:24

      это же " самый лучший тренер")))

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      Рейтинг: +239

      Михас007 24 октября 2016, 01:29

      так и надо

      0
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      Рейтинг: +7

      Серж Шиман 24 октября 2016, 01:07

      мда

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 октября 2016, 00:27

      Думаю что МЮ будет еще достаточно колбасить , пока не появится тренер который будет верить в команду и не тратить какие суммы на игроков , как это в свое время сделал САФ!

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      Рейтинг: -44

      иван маташов 24 октября 2016, 00:19

      чё уж там про цска то говорить

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      Рейтинг: +19

      deniskapi 24 октября 2016, 00:08

      тянет на дно

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 октября 2016, 22:30

      и что??? мне тоже не нравится как играет МЮ при мауринье, но ван кала я точно не хочу!!!! дАВАЙТЕ ПОДОЖДЕМ Я думаю весна покажет кто где срал!!! Хотя по игре в 4 манчестер ну никак не попадает!!!

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