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    Моуринью: «Меня не стереть из истории «Челси». Фаны не хотели моего увольнения, но у них нет власти»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча девятого тура АПЛ против «Челси» поделился воспоминаниями о своей работе в лондонском клубе.

    «Когда я ухожу из клуба, где в разное время выигрывал титулы и радовал фанатов, то испытываю чувство хорошо проделанной работы.

    Я не думаю, что «Челси» хочет стереть меня из своей истории, но даже если бы они и хотели, то это было бы невозможно. Этот клуб является частью и моей истории тоже. Никаких плохих чувств.

    Владелец решил уволить меня, а у фанатов нет власти. День за днем, матч за матчем они показывали, что хотят видеть меня с командой, но в таких клубах, как «Челси», у фанов нет власти.

    В некоторых клубах – особенно в латинских странах – формат предполагает, что у болельщиков есть реальная власть воздействовать на президента и владельцев, но здесь не так. Так что мистер Абрамович решил уволить меня, но я ушел без единого плохого слова о клубе», – сказал Моуринью.

    Источник: Skysports

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    21.10.2016 21:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      СаняЧелси 21 октября 2016, 23:28

      ты легенда )

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > СаняЧелси 22 октября 2016, 21:16

      Абсолютно согласен.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 октября 2016, 21:41

      При всем уважении жозе... ты после порту только уничтожал игроков которые стремились играть... тебе лучшу дальше переводчиком работать... с составом мю ты рвать должен.... хотя я молчу про реал с его составом все рвал бы

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