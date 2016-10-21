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    Неймар подписал новый контракт с «Барселоной»

    «Барселона» объявила о подписании нового контракта с нападающим Неймаром. 24-летний форвард заключил с каталонским клубом соглашение до 2021 года.

    Напомним, ранее сообщалось, что сумма отступных в новом трудовом договоре бразильца составит 250 миллионов евро, а годовая зарплата игрока –15 миллионов.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Неймар провел шесть матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Барселона»

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    21.10.2016 17:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 октября 2016, 21:36

      Бег движение на роналдиньи похож хотя до него всем как до луны пишком... удачн с новой к-т и улутчай список зм барселоны еще больше

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > de bruyne 21 октября 2016, 23:17

      Роналдиньо лучший футболист в истории (лично для меня). Но неймар по шустрее будет.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 октября 2016, 20:48

      Грозная Барселона.

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 октября 2016, 20:15

      Будущий обладатель ЗМ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 21 октября 2016, 19:01

      Удачи и новых рекордов

      0
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      Рейтинг: +89

      Rash0559 21 октября 2016, 18:52

      Заслужил!

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 21 октября 2016, 18:51

      Талант и,непросто,а один из двух-трех САМЫХ-САМЫХ,поэтому и зарплата такая-уникум!Достоин восхищения(без капли зависти)!

      2
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Юрий Крутько 21 октября 2016, 23:42

      в смысле такая? у крооса 20 лям. я думал у неймара 22 минимум будет

      -1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 21 октября 2016, 17:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И так купаются в деньгах! Всё мало и мало, каждый год выбивают себе контракты

      -5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > mdu86 21 октября 2016, 17:56

      Завидуй дальше.Тебе никто не мешал стать таким же, но теперь все, что остается тебе, это считать чужие деньги.

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