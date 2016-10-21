Неймар подписал новый контракт с «Барселоной»

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«Барселона» объявила о подписании нового контракта с нападающим Неймаром. 24-летний форвард заключил с каталонским клубом соглашение до 2021 года.
Напомним, ранее сообщалось, что сумма отступных в новом трудовом договоре бразильца составит 250 миллионов евро, а годовая зарплата игрока –15 миллионов.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Неймар провел шесть матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.