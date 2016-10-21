Неймар подписал новый контракт с «Барселоной»

«Барселона» объявила о подписании нового контракта с нападающим Неймаром. 24-летний форвард заключил с каталонским клубом соглашение до 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что сумма отступных в новом трудовом договоре бразильца составит 250 миллионов евро, а годовая зарплата игрока –15 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Неймар провел шесть матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.