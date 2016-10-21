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    Жулиано вошел в символическую команду тура Лиги Европы

    Полузащитник «Зенита» Жулиано, который стал автором второго гола своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка», вошел в символическую команду недели турнира по версии УЕФА.

    Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом:

    Голкипер – Самир Ханданович («Интер», Италия);

    Защитники – Теренс Конголо («Фейенорд», Голландия), Данте («Ницца», Франция), Якуб Брабец («Генк», Бельгия); полузащитники – Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Жулиано («Зенит», Россия), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Марлос («Шахтер», Украина);

    Нападающие – Никола Калинич («Фиорентина», Италия), Гийом Оаро («Янг Бойз», Швейцария), Раул Русеску («Османлыспор», Турция).

    Источник: УЕФА

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    21.10.2016 11:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +767

      товрос 21 октября 2016, 18:55

      Жулиано уже вызвали в сборную Бразилии

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 21 октября 2016, 11:49

      Отличный игрок то, пока не хуже Халка)

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 21 октября 2016, 11:49

      Зенит смог найти замену Халку!!!

      2
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      Рейтинг: +58

      AleksandrTwo 21 октября 2016, 11:43

      а Дзюба?

      0
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      Рейтинг: +29

      Генрих Баченко 21 октября 2016, 11:39


      Походу он так старается, чтобы свалить куда по лучше!

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Генрих Баченко 21 октября 2016, 12:06

      В каком плане лучше?В финансовом плане, например,мне почему-то не кажется,что ему в топ лигах будут платить больше,чем в Зените

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham > Pro100Kid 21 октября 2016, 12:39

      Только маловато он стоит, всего 5 лямов.
      Тут даже какие-нибудь "Шпоры" могут запросто купить!!!

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