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    Кан: «Анчелотти делает ставку только на одну тактическую схему»

    Экс-вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан выступил с критикой игровой схемы главного тренера клуба Карло Анчелотти.

    «Анчелотти постоянно использует схему 4-3-3. Будь я на месте тренера соперников, то я бы знал, к чему должен готовиться и как мог бы играть против них. Анчелотти делает ставку именно на эту схему.

    Но есть же и другой метод: он заключается в том, что тренер приходит в клуб и выясняет, насколько игроки соответствуют его ожиданиям», – приводит слова Кана ZDF.

    После семи туров «Бавария» занимает первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 17 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2016 08:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +198

      SmilingDevil 22 октября 2016, 00:36

      вот Оливера Кана поставьте в главе Баварии, по полю носится будут на 110%, а если ещё тактики добавит то цены - не будет.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 октября 2016, 09:31

      Удивительно и что это он все выигрывает и выигрывает? Если бы моно было отлично противостоять - кто-нибудь бы попробовал... А пока - один из лучших тренеров мира, если не лучший
      И по победам и по подходу и по обстановке в командах

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor > panmon 21 октября 2016, 10:27

      ну как бы одно поражение и две ничьи уже есть у него. видимо некоторые доперли все таки

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Raxor 21 октября 2016, 11:00

      Не все же в тактику упирается... Если бы одни доперли - все бы пользовались, хотя конечно нужно признать что Баварию с любой тактикой обыграть не просто! Взять хотя бы тактику Пепа

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