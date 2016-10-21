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    Ловчев: «Зениту» не хватает плетки. Даже после такой победы игрокам надо делать втык»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев после победы «Зенита» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1) раскритиковал игру петербуржского клуба, отметив расхлябанные действия футболистов сине-бело-голубых до пропущенного гола.

    «Одни и те же ошибки у «Зенита». Едва ли не после каждого матча говорю, что команда выходит на игру ненастроенной и незаведенной. Сами не могут завестись, тренер не может завести. Потом получают гол или три, как было в первой игре с «Маккаби» – и начинают двигаться. Деньги ж платят – надо играть, результата добиваться. Хотя по контракту, уверен, все получают всю сумму, отдаются игроки в матчах процентов на 50, а то и на 20.

    Плетки им всем не хватает. Или чтобы несколько месяцев игрокам «Зенита» не платили зарплату. Сказали бы – вот будете играть, как следует – получите зарплату. А сейчас у них все есть, они могут себе позволить так действовать.

    Да, те же игроки «Краснодара» тоже сыты и довольны, но про них я не могу сказать, что они выглядят расслабленными и незаведенными. Видимо, руководитель клуба чувствует линию. А в «Зените» все любимые и хорошие. А им даже после такой победы надо делать втык», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.10.2016 01:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 октября 2016, 20:02

      Ну Ловчев. Нет чтобы просто порадоваться за Зенит, за очередные три очка в копилку страны, ему и этого мало. Ему шедевры подавай

      1
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    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 21 октября 2016, 12:42

      Твое настроенное мясо еще в квалификации вылетело, знаток...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 21 октября 2016, 12:40

      Мудрила... Зениту через два дня с Оренбургом играть, вот отсюда и желание сберечь силы...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +183

      artydoc 21 октября 2016, 10:58

      Нормально Зенит вчера играл в Ирландии. Просто Дандолг играл хорошо и много Зениту не давал делать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6335

      порт 21 октября 2016, 10:41

      Мазохист.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 21 октября 2016, 10:36

      ЧЬЯ-БЫ КОРОВА МЫЧАЛА..........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 21 октября 2016, 10:30

      Спартаковским лизоблюдам надо помолчать ...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 21 октября 2016, 08:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сколько можно терпеть этого увальня Дзюбу-полный ноль. Мак хоть и забил а игрок так себе говорили у него сумасшедшая скорость что он по флангу летает пока ни разу не взлетел все назад и поперек. Шатов возомнил себя звездой, а сам буквально ничего не может. Анюков сколько моментов загубил точный пас от него это как снега летом не допросишься. Защита у Зенита это что то! про (невратаря) вообще не хочу говорить да и сам Луческу уже наверное понял, что от этой команды не дождешься того чего он ждет. Ну не умеют они играть вперед только назад

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +642

      somn 21 октября 2016, 08:29

      Какой Ловчев злой, однако. Победителей же не судят. Очки в копилку только Зенит принёс.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 21 октября 2016, 07:24

      согласен

      -1
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