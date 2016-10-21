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    Моуринью: «Два дня назад Погба был худшим игроком АПЛ, а теперь провел феноменальный матч»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фенербахче» (4:1) отметил значимость полузащитника Поля Погба в командном успехе. Отметим, что в данной встрече француз сделал дубль.

    «Два дня назад Погба был худшим игроком АПЛ, а теперь он провел феноменальный матч. Ему просто нужно время. Я работал в Италии и знаком с местным футболом. Нельзя после четырех-пяти лет так просто перестроиться под совершенно иной стиль игры», – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    21.10.2016 01:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 21 октября 2016, 12:28

      Время покажет,на что он способен... Ждем матча с Челси...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 21 октября 2016, 10:29

      по истине феноменальный матч. 2 пеналя дали.радует что РВП забил

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 21 октября 2016, 02:28

      феноменальный матч против пенсионеров из турции

      0
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