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    «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Рубин» открыли новые стадионы в еврокубках поражениями с одинаковым счетом

    В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на своем поле потерпел минимальное поражение от «Шальке-04» – 0:1. Отметим, что данный матч стал для краснодарского клуба первым в еврокубках на новом стадионе.

    Таким образом, «быки» присоединились к «Рубину», «Спартаку» и ЦСКА, которые с аналогичным счетом проиграли стартовые матчи в еврокубках на своих новых аренах. Напомним, казанский клуб уступил «Ливерпулю», красно-белые проиграли АЕКу, а армейцы не совладали с «Тоттенхэмом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2016 01:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +364

      neofizer 21 октября 2016, 10:19

      плохая традиция..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 октября 2016, 10:18

      Слабая игра с обеих сторон.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +390

      fantom23 21 октября 2016, 09:45

      Ожидал большего от Быков!Но ничего страшного,все у них впереди!!!Болеем за наших в Европе!

      2
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      Рейтинг: +25035

      bset 21 октября 2016, 09:27

      А потом будет "Вратари ЦСКА, Краснодара, Спартака и Рубина имеют одинаковый размер антирекорда в Еврокубках". Хотя нет, не будет... Вратари Краснодара, Спартака и Рубина не способны провести такое количество матчей в Европе.

      -1
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      Рейтинг: +25035

      bset > gosproektikabinet 22 октября 2016, 11:28

      Лодыгина и вратарей Спартака тоже Гинер развалил?))

      1
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 21 октября 2016, 09:26

      стабильность залог успеха)

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 октября 2016, 08:53

      Вместо того, чтобы искать и находить положительные результаты в играх
      российских команд по футболу, корреспонденты ищут всё отрицательное
      в играх, прям как америкосы против России. Жажда ненависти у тех и других.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > vladimir-7 21 октября 2016, 13:22

      Ну что вы за ерунду несете? Это просто статистический факт, ничего более. При чем здесь Америка и Россия?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 21 октября 2016, 08:35

      Зато стадион лучший в России!!!Вчера посетил тот матч)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > Георгий 07 01 93 рус 21 октября 2016, 10:02

      пока он лучший, скоро Зенит арена будет и Лужники готовы

      -1
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      Рейтинг: +767

      товрос > gosproektikabinet 21 октября 2016, 18:08

      а дальше будут стадионы к чеампиона ту мира не хуже,я уже был на стройке в Ростове стадион готов на 70%

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 07:47

      да вышли как на чужой стадион с полными штанами, столько косяков в передачах когда никто не мешает это что-то и тренеришка не понять что хочет? спартак копировать?

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 октября 2016, 07:06

      Очень жаль!!!

      -1
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      Рейтинг: +30

      Texac777 21 октября 2016, 06:53

      было бы чем хвалиться

      0
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