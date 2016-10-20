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    Неуступчивый «Дандолк» сыграет с лидером группы «Зенитом»

    «Зенит» на выезде сыграет с «Дандолком» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Петербургский клуб является безоговорочным лидером группы, а ирландцы неожиданно идут вторыми.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:05. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 09:56
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 20 октября 2016, 17:26

      Игра скорее всего будет вязкая, но Зенит выиграет 2:0.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 20 октября 2016, 13:53

      Типа на "МАТЧ-ТВ" не будут показывать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +642

      somn 20 октября 2016, 13:32

      Зенит - 15,
      Дандолк - 359.
      Рейтинг УЕФА на октябрь 2016 года.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 20 октября 2016, 12:11

      Станет уступчивым

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +521

      kazak1975 20 октября 2016, 11:06

      Способен выиграть. Главное- играть с уважением. Ирландцы не будут ныть про судейство. Если недооценят, то- ничья будет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 20 октября 2016, 11:00

      0-4 зенит

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > Zenit_EKB_Ural 20 октября 2016, 11:11

      Не так всё просто будет, мне кажется.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      LIZA1998 20 октября 2016, 10:28

      Должен!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 октября 2016, 10:18

      Да Зеня должен выиграть. Скорее как всегда сначала сами создадут себе проблемы, а потом сами же их и решат.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 20 октября 2016, 10:09

      Все 11 игроков будут оборонятся

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 > санчесс 20 октября 2016, 11:18

      о деревне

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 20 октября 2016, 09:59

      Дурики должны быть повержены.

      -1
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