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    Подберезкин: «Шальке»? Наше дело выходить и играть»

    Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин рассказал о подготовке к матчу Лиги Европы против «Шальке».

    «Нам предстоит еще только разбирать игру «Шальке», поэтому сказать что-то конкретно по футболистам я пока не могу. Но уже ясно, что это сильная команда. Тем не менее, к игре с ней мы будем готовиться так же, как и к другим матчам.

    Наше дело выходить и играть. Тем более мы будем проводить первый матч на своем новом стадионе, при наших болельщиках.

    Какие действия приведут нас к успеху? Нам надо играть агрессивнее, придерживаться своего стиля, и, я думаю, у нас все получится. Не сказал бы, что мы слабее «Шальке». С ними мы будем играть точно так, как и с другими командами», – рассказал футболист.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Шальке» состоится в четверг, 20 октября, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Sportbox.ru

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    19.10.2016 10:55
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