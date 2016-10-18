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    ФА может дисквалифицировать Моуринью

    Футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Поводом для разбирательств стали слова португальца, сказанные им накануне матча АПЛ против «Ливерпуля» (0:0). Тогда Моуринью заявил, что назначенному на матч с мерсисайдцами арбитру Энтони Тэйлору тяжело будет хорошо отработать эту встречу из-за оказываемого на него давления.

    Согласно правилам ФА, любые высказывания представителей клубов относительно официальных лиц матчей недопустимы. Моуринью должен дать свои объяснения до вечера пятницы, после чего ФА примет решение. Наставник может быть наказан дисквалификацией, штрафом либо строгим предупреждением.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.10.2016 19:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 19 октября 2016, 14:34

      тесть рассказывал, как в 90-е футбольные клубы судей подкупали (РФПЛ естественно)... смешно и страшно... а что если до сих пор так - кто больше даст тот и победил, причем судья не говорит, кто больше дал (все узнавали по табло)!

      0
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      Рейтинг: +154

      Azenkur 19 октября 2016, 00:16

      Ну то что высказался - зря. Но по сути ничего оскорбительного не сказал, максимум на предупреждение тянет или штраф.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 18 октября 2016, 22:07

      Туда ему и дорога!

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 октября 2016, 20:43

      он вроде сказал правильно но не кого не обидел и не унизил. с чего так раздули?

      2
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      Рейтинг: +16

      Denmark* > x-x-x-x-x 19 октября 2016, 21:23

      Просто Жозе нужно поменьше свой рот раскрывать, и все будет пучком. У него орган *язык* - его злейший враг. Такому типу людей лучше всегда помалкивать, не чаще, а именно всегда помалкивать. Из-за его португальского словоблудия, множество людей просто на дух его не переносят. "Я - особенный", "Наилучший коуч за всю историю существования Челси", "Мы (МЮ) главные претенденты на победу в АПЛ", "На такую покупку (Погба) способен только величайший клуб"... и т. д. Это что, разве не тупейшая "мания величия". Можно, вообще-то, на такую словесную хрень не обращать внимания, но Моура же, идиотом, пока, никто не считает...

      1
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      Рейтинг: +101006

      zigbert 18 октября 2016, 20:07

      Когда команда действительно классная,то и арбитры мало могут повлиять на ход матча.Сейчас Манчестер уже не тот.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > zigbert 19 октября 2016, 02:47

      Увы и манчестер и ливерпуль уже не те ( жду когда эти 2клуба будут за чемпионство рубиться )

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 18 октября 2016, 19:51

      Надо у нас в РФПЛ сделать,а то надоело слушать одно и тоже.Любая проигравшая команда винит в своей неудаче судью.Все кто не попадя комментирует действие судьи и представителей клубов.Пора уже с этим заканчивать!

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      Рейтинг: +445

      aurora5858 > джон базелон 18 октября 2016, 20:40

      И футболерам запретить прессовать судей. умеют очень хорошо валяться как матрешки. Посмотришь в АПЛ симуляции ноль.

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