«Зенит» отправился на матч Лиги Европы с «Дандолком» без Смольникова

«Зенит» отправился на матч группового этапа Лиги Европы с «Дандолком» в составе 21 футболиста. Отметим, в заявку на игру не попал защитник Игорь Смольников. Напомним, матч состоится 20 октября в 22:05 по московскому времени.

Вратари: Лодыгин, М. Кержаков, Бабурин.

Защитники: Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Нету, Кришито.

Полузащитники: Гарсия, Витсель, Юсупов, Могилевец, Маурисио, Жулиано, Мак, Шатов.

Нападающие: Гасилин, Кокорин, А. Кержаков, Дзюба, Джорджевич.