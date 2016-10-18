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    «Зенит» отправился на матч Лиги Европы с «Дандолком» без Смольникова

    «Зенит» отправился на матч группового этапа Лиги Европы с «Дандолком» в составе 21 футболиста. Отметим, в заявку на игру не попал защитник Игорь Смольников. Напомним, матч состоится 20 октября в 22:05 по московскому времени.

    Вратари: Лодыгин, М. Кержаков, Бабурин.

    Защитники: Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Нету, Кришито.

    Полузащитники: Гарсия, Витсель, Юсупов, Могилевец, Маурисио, Жулиано, Мак, Шатов.

    Нападающие: Гасилин, Кокорин, А. Кержаков, Дзюба, Джорджевич.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.10.2016 17:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 19 октября 2016, 07:46

      Здоровья Игорю, а Зениту только победы!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      Bukmop 19 октября 2016, 07:07

      Удачи Зениту!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 19 октября 2016, 06:45

      Здоровья Игорю, Анюков не подведет!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 19 октября 2016, 00:19

      Зенит выиграет. Защита вполне квалифицированная.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -145

      Zenit-2010 19 октября 2016, 00:15

      На воротах интересно глянуть кого Луческу поставит, а у Смольникова я слышал микротравма

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 19 октября 2016, 00:06

      неужто Сашка старичок Анюков покажется!
      и Новосельцева в деле можно увидеть
      вот это будет матч! Удачи Зениту!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 18 октября 2016, 21:47

      Главное,что-бы шапки дома забыли)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 18 октября 2016, 21:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жаль, но ЗЕНИТ все равно победит.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan 18 октября 2016, 19:41

      А что со Смольниковым?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      PopCorn963 18 октября 2016, 19:36

      Без него выиграют!

      4
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