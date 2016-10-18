Бартомеу: «Агенты должны понимать, что у «Барселоны» нет безграничных финансовых ресурсов»

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу отметил, что клуб не собирается продлевать контракты со своими игроками любой ценой. В данном вопросе каталонцы намерены учитывать реальные cвои финансовые возможности.

«Агенты футболистов должны четко понимать, что у «Барселоны» нет безграничных финансовых ресурсов. Мы не можем идти на продления контрактов любой ценой. В данном вопросе на первом месте значится финансовая устойчивость клуба», – заявил Бартомеу.