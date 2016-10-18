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    Бартомеу: «Агенты должны понимать, что у «Барселоны» нет безграничных финансовых ресурсов»

    Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу отметил, что клуб не собирается продлевать контракты со своими игроками любой ценой. В данном вопросе каталонцы намерены учитывать реальные cвои финансовые возможности.

    «Агенты футболистов должны четко понимать, что у «Барселоны» нет безграничных финансовых ресурсов. Мы не можем идти на продления контрактов любой ценой. В данном вопросе на первом месте значится финансовая устойчивость клуба», – заявил Бартомеу.

    Источник: Marca

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    18.10.2016 07:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 18 октября 2016, 12:33

      не заменимых не бывает! правильная тактика!

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 октября 2016, 12:20

      Пике не уйдет иньеста не уйдет альба ракитич месси неймар суареса роберто... маскерано подписал... остальные новички почти

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 18 октября 2016, 10:33

      Агентам все равно, они будут всех как коров доить, а потом на мясо, и на шкуру и на все что только можно!!!
      Убрать агентов пора при заключении контрактов с клубами,пора бы уже придумать ассоциацию из нескольких человек которые просто будут вести сделки получая обычную зарплату...

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