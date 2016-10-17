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    Дортмундская «Боруссия» не намерена возвращать Мхитаряна

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке дал понять, что клуб не собирается возвращать из «Манчестер Юнайтед» полузащитника Генриха Мхитаряна.

    «Возможно ли возвращение Мхитаряна в «Боруссию»? Нет. Любой разумный футболист должен изначально понимать, куда он переходит», – сказал Ватцке.

    Напомним, что Мхитарян перешел этим летом из «Боруссии» в Манчестер Юнайтед» за 42 миллиона евро.

    Источник: Kicker.de

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    17.10.2016 14:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 20 октября 2016, 15:23

      травмировался Микки, с кем не бывает. вам его никто обратно и не предлагает. за Юнайтед ещё покажет себя)

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      Рейтинг: +24

      Ash-9993 17 октября 2016, 22:58

      Пожелаем ему удачи и пусть докажет свой класс,он это может!

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