Дортмундская «Боруссия» не намерена возвращать Мхитаряна

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке дал понять, что клуб не собирается возвращать из «Манчестер Юнайтед» полузащитника Генриха Мхитаряна.

«Возможно ли возвращение Мхитаряна в «Боруссию»? Нет. Любой разумный футболист должен изначально понимать, куда он переходит», – сказал Ватцке.

Напомним, что Мхитарян перешел этим летом из «Боруссии» в Манчестер Юнайтед» за 42 миллиона евро.