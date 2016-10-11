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    Анчелотти: «Важно строить хорошие отношения с теми, с кем работаешь»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о секрете своего успеха в тех клубах, в которых он работал.

    «Секрет моих успехов? В этом нет ничего сложного. Просто нужно строить хорошие отношения с теми, с кем работаешь. Для меня это одна из важнейших частей работы.

    Все мы должны быть успешными и добиваться общих целей, помогать друг другу. В обратном случае, мы просто зря тратим время. А когда все хорошо ладят друг с другом, то все становится намного легче и приятнее», – уверен Анчелотти.

    Итальянский специалист уже успел поработать в «Ювентусе», «Милане», «Челси», «ПСЖ», «Реал» Мадрид, «Баварии».

    Источник: Goal.com

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    11.10.2016 07:09
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