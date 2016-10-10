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    Гарай: «Уход из «Реала» – лучшее решение в моей карьере»

    Бывший защитник «Зенита» и «Реала» Эсекьель Гарай рассказал о том, почему он принял решение уйти из мадридского клуба в 2011 году.

    «Уважаю «Реал» как клуб, но по-прежнему считаю, что уход из «Реала» – лучшее решение в моей карьере. Футболисту нужно играть, но в Мадриде я был этого лишен. Поэтому ни о чем не жалею. В «Бенфике» я провел три чудесных сезона, это были мои лучшие годы в карьере. Я был счастлив и выигрывал важные трофеи. Мы дважды выходили в финал Лиги Европы», – сказал Гарай, слова которого приводит El Desmarque.

    Напомним, что сейчас Гарай играет за «Валенсию».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2016 09:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 октября 2016, 16:16

      Ахаха) А о зене ни слова... Так пришёл, срубил бабла, ушёл и слава Богу...

      0
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      Рейтинг: +93

      barbardir 10 октября 2016, 16:36

      Действительно, бороться за бронзу в РПЛ куда круче, чем побеждать в финале ЛЧ! #лучшаялигаземли

      -2
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      Рейтинг: +272

      Inks > barbardir 11 октября 2016, 23:21

      Побеждал бы он в ЛЧ на скамейке запасных, именно это он и хочет донести до читателей интервью, но, как мы все видим, донести это получается не до всех

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 10 октября 2016, 11:20

      Южным людям трудно в Питерской погоде быть счастливыми.

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 10 октября 2016, 10:25

      Интересно, почему дорогие легионеры Зенита, которые исправно твердят, как они счастливы в Питере вообще и в Зените в частности, когда уходят, называют лучшими годами с удивительным постоянством совсем не годы, проведенные в Зените?..

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > momwig_ 10 октября 2016, 10:59

      Возможно потому что объективно не так?

      3
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ > SAPOG 10 октября 2016, 12:24

      По сути ответить, насколько я понимаю, нечего. ЧТД.

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      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 > momwig_ 11 октября 2016, 03:08

      Халк говорил что Зенит лучший этап в его карьере.Да и многие другие,просто они не столь именитые как Гарай.Вряд ли ты помнишь таких игроков как Крижанац и т.п..

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      Рейтинг: +272

      Inks > momwig_ 11 октября 2016, 23:23

      Никто плохо о Зените не отзывается, очень редко игроки уходят со скандалом. В отличие от Спартака, в котором неприятные ситуации подобного рода случаются каждый сезон

      -1
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