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    «Реал» был готов платить Неймару 32 миллиона в год

    Форвард «Барселоны» Неймар летом получил очень заманчивое предложение от мадридского «Реала». Как сообщает источник, руководство «сливочных» предложило футболисту сборной Бразилии оклад в 32 миллиона евро в год и еще 40 миллионов евро подъемных.

    Сообщается, что «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» смогли превзойти «сливочных», предложив Неймару зарплату в 40 миллионов евро в год.

    Оба предложения футболист отверг, после чего продлил контракт с каталонским клубом до 2021 года.

    Источник: Mundodeportivo

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    10.10.2016 07:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 октября 2016, 16:22

      Ни один игрок в мире не заслуживает такой зарплаты, просто пиная мяч и всё... 7,7 миллионов рублей в день, 320 000 рублей в час, 5300 рублей в минуту!!! Это ..баный пздц! А в это время пожарники и врачи получают по 30к в месяц и то далеко не везде....

      0
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      Рейтинг: +7

      Серж Шиман 10 октября 2016, 15:05

      эт точно))

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 10 октября 2016, 10:30

      За такие деньги, он должен как минимум на поле еще жонглировать.

      -1
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      Рейтинг: -130

      калач 10 октября 2016, 10:29

      когда Реал не смог купить Неймара то говорили что он и не нужен и у них есть Бейл за 100 лямов. Теперь же запели по-настоящему

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 октября 2016, 10:01

      Молодец

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 10 октября 2016, 09:42

      Меня, меня! Возьмите меня! ))

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 10 октября 2016, 09:32

      У шейхов денег, как у дурака махорки , девать всё равно некуда вот сыплют , не задумываясь о последствиях. Нефть когда-нибудь кончится
      ( правда не при ихней жизни) , а цены вздуты , обратно опустить тяжелее будет)))

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 октября 2016, 08:52

      Во что превращается футбол , игру миллионеров !

      -1
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 10 октября 2016, 08:45

      Я в шоке...такие деньги 15 лет назад были заоблачными даже для трансфера, а сейчас зарплаты такие. ПЗДЦ. Фишка в том, что когда топ игроки получают ТАКИЕ деньги, всякие "игрочишки" хотят получать хотя бы в 10 раз меньше, но это все же 3 млн. долларов...И тут уже хоть с лимитом, хоть без него, но говно выше среднего (Кокорин, например) будет получать ого-го!!!

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 октября 2016, 07:47

      Да и ладно...

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