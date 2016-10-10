«Реал» был готов платить Неймару 32 миллиона в год

Ни один игрок в мире не заслуживает такой зарплаты, просто пиная мяч и всё... 7,7 миллионов рублей в день, 320 000 рублей в час, 5300 рублей в минуту!!! Это ..баный пздц! А в это время пожарники и врачи получают по 30к в месяц и то далеко не везде....
Форвард «Барселоны» Неймар летом получил очень заманчивое предложение от мадридского «Реала». Как сообщает источник, руководство «сливочных» предложило футболисту сборной Бразилии оклад в 32 миллиона евро в год и еще 40 миллионов евро подъемных.
Сообщается, что «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» смогли превзойти «сливочных», предложив Неймару зарплату в 40 миллионов евро в год.
Оба предложения футболист отверг, после чего продлил контракт с каталонским клубом до 2021 года.