«Реал» был готов платить Неймару 32 миллиона в год

Форвард «Барселоны» Неймар летом получил очень заманчивое предложение от мадридского «Реала». Как сообщает источник, руководство «сливочных» предложило футболисту сборной Бразилии оклад в 32 миллиона евро в год и еще 40 миллионов евро подъемных.

Сообщается, что «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» смогли превзойти «сливочных», предложив Неймару зарплату в 40 миллионов евро в год.

Оба предложения футболист отверг, после чего продлил контракт с каталонским клубом до 2021 года.