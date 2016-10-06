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    РФС отказал московскому «Динамо» в регистрации нападающего Шевчука

    РФС не разрешил московскому «Динамо» в регистрации бывшего нападающего «Севастополя» Дениса Шевчука.

    «Отказать в удовлетворении заявления «Динамо» о регистрации футболиста-профессионала Шевчука Дениса для участия в соревнованиях (внесении в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода (по вновь открывшимся обстоятельствам)», – говорится в заявлении РФС.

    Источник: РФС

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    06.10.2016 21:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 7 октября 2016, 04:24

      Перебьемся состав для ФНЛ и так более чем. А берут с чей-то подачи походу чтоб парня с чемпионата Крыма забрать

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      Рейтинг: +87

      Polilux 6 октября 2016, 21:57

      Точно перебор с Напами. Перестраховка наверно.

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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 6 октября 2016, 21:41

      Зачем? И так напов хватает.. Лучше не спешить брать средних игроков, нужно брать хороших игроков, которые бы смогли поднять нас как можно выше в таблице РФПЛ.

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