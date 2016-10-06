РФС отказал московскому «Динамо» в регистрации нападающего Шевчука

РФС не разрешил московскому «Динамо» в регистрации бывшего нападающего «Севастополя» Дениса Шевчука.

«Отказать в удовлетворении заявления «Динамо» о регистрации футболиста-профессионала Шевчука Дениса для участия в соревнованиях (внесении в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода (по вновь открывшимся обстоятельствам)», – говорится в заявлении РФС.