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    КДК РФС накажет «Зенит» за сжигание фанатами флагов «Спартака»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях дисциплинарного регламента в матче 9-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2).

    «В матче «Зенит» – «Спартак» болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнические средства и бросали их на прилегающую к полю территорию. Также поклонники сине-бело-голубых вывесили несанкционированный баннер и сожгли два флага с символикой «Спартака», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2016 12:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 3 октября 2016, 17:36

      а за вандализм на улицах питера не хотят наказать свиней? В прямом смысле слова - СВИНЬИ

      3
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    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 3 октября 2016, 17:02

      Детский сад! Сопливые недоумки совершают глупости, а взрослые проводят их анализ и принимают решения. И так из года в год. Цирк с клоунами отдыхает!

      4
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      Рейтинг: +11368

      alp 3 октября 2016, 14:22

      кстати, фаерами кидались фанаты обоих команд, а накажут только Зенит ))) не икается, а? кб? )))

      2
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      ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV > alp 3 октября 2016, 23:13

      они видели только нарушение Кришито и то им свиные комментаторы об этом сказали...Даже Карпин на этом не зациклился .....

      -3
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      Рейтинг: +11368

      alp 3 октября 2016, 14:20

      спамеры нажаловались что ли?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2016, 14:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Полностью согласен культуры ноль.

      -5
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      Рейтинг: +11368

      alp > Диктор 3 октября 2016, 14:20

      вы, когда хрюкаете про культуру, вспомните ваших уродов, которые граффити с боярой испоганили ;-)

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > alp 3 октября 2016, 14:44

      Лично ты не пиши мне ,мне реально противно беседовать с таким недалеким человеком как ты.

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > alp 3 октября 2016, 14:50

      они приемствуют пример с гостей с гор

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Диктор 3 октября 2016, 14:51

      ахахаха, да ты пидо рок. Хотя, не удивлён)))

      1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Диктор 3 октября 2016, 23:15

      у тебя да слепая свинья

      -3
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 3 октября 2016, 13:50

      ну бомжи-что с них взять??? это номинально они культурная столица,а по факту толпа непохмелёных гуливеров

      -2
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      Рейтинг: +24

      seawave 3 октября 2016, 13:10

      Ладно хоть только 2 сожгли, а могли бы и больше))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 3 октября 2016, 12:32

      Накажите за судью

      0
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      Рейтинг: +11368

      alp > Патриот_Руси 3 октября 2016, 14:21

      мы спартак и так уже наказали. зачем еще?

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > alp 3 октября 2016, 14:54

      да мы устали уже их наказывать!)))

      0
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