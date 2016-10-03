КДК РФС накажет «Зенит» за сжигание фанатами флагов «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях дисциплинарного регламента в матче 9-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2).

«В матче «Зенит» – «Спартак» болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнические средства и бросали их на прилегающую к полю территорию. Также поклонники сине-бело-голубых вывесили несанкционированный баннер и сожгли два флага с символикой «Спартака», – сказал Григорьянц.