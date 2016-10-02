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    Рэшфорд: «С таким составом мы можем побороться за трофеи»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд уверен, что состав его команды имеет все шансы побороться за трофеи в этом сезоне.

    «У нас есть состав, который имеет все шансы бороться за титул в АПЛ и другие трофеи, так что это приоритет, учитывая то, что клуб пережил в течение последних нескольких лет. Наш состав более чем способен завоевать чемпионство.

    Я знаю, что это может удивить некоторых игроков, но в футболе ты просто должен быть морально сильным. Считаю это одним из ключевых компонентов, необходимых для того, чтобы быть успешным. Это то, что закладывается в футболистов в «МЮ». Победный менталитет», — сказал молодой футболист.

    Источник: The Sun

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    02.10.2016 09:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 3 октября 2016, 10:10

      и желание то есть, вчера со Стоком видно было что игроки намного лучше взаимодействовать стали, хороший футбол показали, жаль с забиванием голов проклятие какое-то продолжается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -242

      kauk 3 октября 2016, 09:22

      а что не боретесь

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 2 октября 2016, 16:31

      пока увы не проявляется этот менталитет)

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