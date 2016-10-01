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    Бубнов: «Игроки «Спартака» не совсем готовы к требованиям Карреры. Отсюда очередные проблемы»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что игровые проблемы «Спартака» в последних матчах вызваны неготовностью футболистов к требованиям главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

    «У «Спартака» очередные проблемы, которые связаны в большей степени с тем, что команда не совсем готова к требованиям Массимо Карреры. Итальянец требует от подопечных жесточайшего и высокого прессинга, и игроки, как мне кажется, не способны его поддерживать в каждой встрече. Это особенно видно по молодым игрокам – Зобнину и Кутепову, которые здорово начали, а затем несколько сдали. Плюс начался травматизм, из-за чего с «Зенитом» не сыграет, к примеру, Дмитрий Комбаров, системообразующий игрок в нынешнем «Спартаке». Все мы видели, как расклеилась игра команды с потерей Ещенко, выполняющего у красно-белых не менее важную роль при организации игры в атаке», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    01.10.2016 15:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +415

      radga 1 октября 2016, 19:46

      Только игра ответит на все вопросы, а не мнение "экспертов".

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      Рейтинг: +415

      radga 1 октября 2016, 19:44

      Не обращайте внимание на высказывания Бубнова, потому-что зачастую "морозит" полную чушь. Да эксперт ли он? Знавал отличного защитника "Спартака" и сборной Александра Бубнова, а этот Бубнов (эксперт) явная противоположность тому!!!
      Я так думаю!!!!!!

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      Рейтинг: +178

      Sense1 1 октября 2016, 18:19

      Бубнов вообще матчи то смотрит? Зобнин пашет как лошадь, а Кутепов играет без ошибок (кроме последнего матча с Уфой), одни из важнейших игроков на данный момент.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 18:18

      Видимо так.

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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 1 октября 2016, 17:12

      Не бывает всех готовых на 100%. Травмы - это часть футбола, как они должны играть - вполноги?

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