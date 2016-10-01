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    Реднапп признался, что его игроки делали ставки на свои матчи

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп стал одним из фигурантов расследования газеты The Telegraph, направленного на коррупцию в английском футболе.

    Сообщается, что беседуя с журналистами под прикрытием, Реднапп рассказал, что некоторые его игроки ставили на победу своей команды при высоких коэффициентах.

    В ходе той же беседы агент Дакс Прайс рассказал, как один из футболистов команды Реднаппа позвонил ему перед игрой и сказал, что можно «поставить дом» на победу. По слова агента, в том матче подопечные Реднаппа победили.

    Правила ФА строго запрещают игрокам делать ставки на свои матчи, а тренеры должны сообщать, если им становится известно о таких фактах.

    Ни имена иргоков, ни название команды не раскрываются, однако ФА попросила The Telegraph предоставить ей точную информацию.

    На протяжении своей карьеры Реднапп тренировал «Борнмут», «Вест Хэм», «Портсмут», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «КПР»

    Источник: Telegraph.co.uk

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    01.10.2016 01:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 1 октября 2016, 08:05

      на победу - это норм

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