Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фавр: «После матча с «Краснодаром» придется обратиться к врачу»

    Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара» (2:5).

    – Нельзя сказать, что счет отражает разницу команд в классе. Первый гол был пропущен после ошибки в расположении наших защитников, и второй тоже. Нам удалось сократить разрыв в счете в конце первого тайма, но был пропущен третий гол, и позже нам снова удалось приблизиться, и в принципе было возможно изменить ход игры. Мы должны были быть более терпеливыми, нам нужно было атаковать, но не оставлять свободные зоны в защите. Малейший огрех в обороне мог быть использован. Но мы допустили эти ошибки. При счете 4:2 сложно было на что-то рассчитывать и сравняться.

    – Вы сорвали голос во время игры?

    – Да, так случилось. Придется обратиться к врачу.

    – «Ницца» провела нетипичный матч для себя, пропустив много мячей. В чем причина?

    – Нет, недооценки не было. Как я сказал, голы были пропущены в результате ошибок наших защитников. Тем не менее, при счете 3:2 нам не нужно было рваться вперед, надо было искать свободные зоны в обороне соперника. Мы заплатили за свои ошибки, – сказал Фавр.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2016 23:10
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 30 сентября 2016, 01:41

      К психологу, т.к такой разгром не забудешь никогда)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      sdg346 30 сентября 2016, 01:29

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 сентября 2016, 01:13

      Так это и есть наличие класса, разве нет? Кто допускает меньше ошибок, тот и является более классным коллективом...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 30 сентября 2016, 01:05

      На выезде в Краснодаре кому то что то разорвали)))кто то что то сорвал...французский клуб под Краснодарский каток попал!))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Андрей32 30 сентября 2016, 00:29

      К врачу нужно, чтобы причинные места после такого матча заштопать. Признай, что Краснодар вас поимел по всем статьям

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 30 сентября 2016, 00:07

      Фавр свое дело сделал- а Краснодар свое, красавы!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 29 сентября 2016, 23:19

      Просто Краснодар на 2 головы сильнее Ниццы, признай это и иди лечить связки. Даже не знаю насколько всё было бы плохо у Ниццы, будь вот такой Смолов на поле. Чистое везение, что он травму получил когда гол забивал, иначе счет еще больше был бы.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11