Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Барселоне» надеются сохранить Иньесту

    Руководство «Барселоны» надеется, что полузащитник команды Андрес Иньеста останется в клубе до завершения карьеры футболиста.

    Источник сообщает, что клуб планирует обсудить футболистом сборной Испании условия продления действующего контракта. Ранее сам Иньеста отметил, что хочет продолжить выступать в составе «Барселоны».

    Отметим, что действующее соглашение Иньесты с чемпионом Испании действует до лета 2018 года.

    Ранее сообщалось, что Иньеста может перейти в «Манчестер Сити», которым руководит Хосеп Гвардиола.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2016 09:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 23 сентября 2016, 15:16

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 23 сентября 2016, 15:11

      обязательно нужно сохранить!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11