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    Ван Гаал может возглавить «Вердер»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал может вернуться к работе.

    Сообщается, что голландский специалист может возглавить «Вердер», который недавно остался без тренера после отставки Виктора Скрипника.

    Голландец покинул «МЮ» после завершения прошлого сезона. Ван Гаал имеет опыт тренерской работы в Бундеслиге, где он с 2009 года по 2011 возглавлял «Баварию», выиграв с этим клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

    «Вердер» после четырех туров Бундеслиги находится на последнем месте, не набрав ни одного очка.

    Источник: Mirror.co.uk

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    23.09.2016 01:34
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 23 сентября 2016, 07:43

      Кря Кря,)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Reality 23 сентября 2016, 07:03

      теперь в Бремене будет внедрять свою философию

      0
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