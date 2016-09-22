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    Нойштедтер: «У многих парней из сборной России большой потенциал»

    Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер, выступавший ранее в чемпионате Германии, посоветовал российским футболистам попробовать свои силы в европейских клубах.

    «Не считаю, что чемпионат Германии – какой-то инопланетный уровень. У многих парней из сборной России есть большой потенциал. Самое сложное – решиться на переход в заграничный клуб: это непростой шаг. Тут все зависит от человека, от склада его характера. Готов он оказаться в чужой стране, познакомиться с новой культурой, выучить новый язык?

    Спрашивали как там в Германии, каково играть против «Баварии»? Еще дерби против «Боруссии» интересовались. Я отвечал: «Если появится возможность, надо ехать. Главное, чтобы ты был готов к новому вызову. Это опыт, который никогда не помешает». Век футболиста короче, чем кажется. Потом, возможно, сам себя будешь корить за то, что так и не попробовал. Но, повторюсь, нужно обладать определенными качествами, чтобы решиться. Не знаю, как бы у меня все сложилось, если бы сам вырос в России. Может быть, я тоже не захотел бы никуда уезжать», – сказал Нойштедтер.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    22.09.2016 13:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2016, 19:59

      Ладно бы если это сказал объективно тот же гном или иньеста к примеру, тогда можно было бы поверить, но здесь всё более чем очевидно...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 сентября 2016, 19:40

      у них большой потенциал в счетах в банке

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Garrincha58 23 сентября 2016, 00:09

      тоже хотел написать это))

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 сентября 2016, 16:51

      да они выжрут литр водки и на следующий день типо могут играть в футбол.. с последним хуже водка бегать мешает

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 22 сентября 2016, 15:49

      Есть альтернатива мнению "новому русскому" Роману Нойштедтеру:повысить уровень игры в РФПЛ до такого высокого уровня,чтобы все стремились в Россию,а не наоборот!Развивать еще больше детский и юношеский футбол(с таким упорством и старанием,как,допустим развивается военно-промышленный комплекс или атомная энергетика) и,результат не заставит себя долго ждать!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 сентября 2016, 15:49

      Ага,мы видели,да и сам Роман на скамеечке сидит в турции

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      Рейтинг: -50

      Karrerim 22 сентября 2016, 14:56

      особенно у кокорина и мамаева. ыг ыг ыгы

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 22 сентября 2016, 14:49

      Нойштедтер: «У многих парней из сборной России большой потенциал, например, у меня!"))))

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