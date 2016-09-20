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    «Барселона» раскритиковала политику CAS в отношении «Реала»

    «Барселона» недовольна двойными стандартами спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении несовершеннолетних игроков мадридского «Реала».

    «Мы тоже обращались в CAS, но нашим ребятам не позволили играть. В этом разница, и это для нас настоящее оскорбление. Они ведь даже еще не знакомы с позицией «Реала» по этому вопросу. А в нашем случае они нарушили каноны ФИФА, которые гласят о защите детей», — выступил с заявлением вице-президент каталонского клуба Хорди Местре.

    Напомним, что «Реал» и «Атлетико» наказаны запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов, но в конце января 2016 года апелляционный комитет ФИФА приостановил запрет в ожидании результатов рассмотрения апелляций, хотя позже все же отклонил апелляции «Реала» и «Атлетико».

    Ранее такими же санкциями ФИФА наказывала и «Барселону».

    Источник: Sport.es

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    20.09.2016 07:54
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