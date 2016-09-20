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    Райт: «Куда пойдет Моуринью, если у него не получится в «МЮ»?»

    Бывший игрок «Арсенала» Йан Райт поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    «Последний ли это шанс для него на высоком уровне? Куда пойдет Моуринью, если у него не получится?

    У него есть более серьезные проблемы, чем неудачная игра Люка Шоу в матче с «Уотфордом». Погба выглядит жалко с момента дебюта. У Ибрагимовича не получается взаимодействовать с Руни.

    В составе есть такие игроки, как Эррера, Шнейдрелин, Депай и Марсьяль – они могли бы что-то сделать», – сказал Райт.

    Отметим, что после игры против «Уотфорда» (1:3) в пятом туре АПЛ Моуринью критиковал Люка Шоу за недостаточно активный прессинг при втором пропущенном голе.

    Источник: The Sun

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    20.09.2016 01:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 20 сентября 2016, 14:58

      В жо...

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 20 сентября 2016, 08:21

      Китай Катар США - вот новый вызов! Ну или в Казани скоро похоже место освободиться!

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 20 сентября 2016, 04:01

      Он пойдёт на уй

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 20 сентября 2016, 03:00

      поидёт не переживай,у его бабла поболее твоего протянит в крайняк в Китай иль в США

      0
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