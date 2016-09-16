Джано выйдет в стартовом составе против «Оренбурга»

Стал известен стартовый состав столичного «Спартака» на матч 7-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом».

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Ромуло, Зобнин, Джано, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Пуцко, Кутин, Маурисио, Таски, Попов, Зуев, Мелкадзе, Давыдов.

«Оренбург»: Абакумов, Андреев, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьев, Афонин, Нехайчик, Благо, Ефремов, Прудников.

Запасные: Руденко, Гутор, Васиев, Жунич, Кацалапов, Шогев, Померко, Батов, коронов, Бамба, Саная, Делькин.

Напомним, матч начнется в 17:00 по московскому времени.