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    Фанаты «Зари» устроили драку с болельщиками «Фенербахче»

    Перед матчем первого тура Лиги Европы между «Зарей» и «Фенербахче», который закончился со счетом 1:1, украинские фанаты устроили потасовку с турками, сообщает Footboom. Это произошло в одном из ресторанов Одессы.

    Сообщается, что турецкие болельщики не были агрессивно настроены, спокойно отдыхали и готовились к матчу. Но украинские фанаты спровоцировали драку с применением подручных предметов. Журналисту, присутствовавшему на месте инцидента было запрещено фотографировать. Стоит отметить, что нескольким участникам драки понадобилась медицинская помощь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 12:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 16 сентября 2016, 18:10

      Не верю, что турки вели себя спокойно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +805

      jet andy 16 сентября 2016, 16:40

      Нападать на обычных болел - это подлость. Особенно с "говном".

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 16 сентября 2016, 13:24

      У них же как - кто не скаче тот москаль. Вот видимо турки не хотели скакать, вот и получили от этих укропитеков!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Sergh4 16 сентября 2016, 14:44

      Это ещё бабушка надвое сказала, кто получил)))

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 сентября 2016, 13:05

      это провокаторы которые хотять и Одессу превратить в руины как Луганск и Донецк

      3
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      ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > x-x-x-x-x 16 сентября 2016, 13:23

      Конечно. Во всем виноваты кляты москали

      -1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 16 сентября 2016, 12:57

      хохлы дикари

      5
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