Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Зениту» надо было профессиональней отнестись к матчу»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» не слишком профессионально отнесся к матчу Лиги Европы с «Маккаби» из Тель-Авива. Напомним, что вчера петербуржцы по ходу встречи проигрывали 0:3, но сумели вырвать победу со счетом 4:3.

    «Необычное в этом матче было с самого начала. Повлияла на игроков и жара, и, наверное, успокоенность, шапкозакидательство, не было настроя: были грубейшие ошибки и вратаря, и игроков обороны. Особенно показателен второй гол, который был забит головой, ведь защитники должны опекать игрока, а не смотреть на него, как в телевизор, это, конечно, потеря концентрации. На самом деле никакие причины не важны, надо было просто профессиональней отнестись к матчу, а то побежали только тогда, когда петух жареный клюнул.

    Это авантюрная игра, нельзя столько пропускать. Ведь недавно примерно такое же было в матче чемпионата с «Ростовом», когда «Зенит» победил, проигрывая 0:2. Зато можно сказать, что есть характер, значит, с точки зрения психологии все в команде положительно», – сказал он.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2016 07:56
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 16 сентября 2016, 19:31

      Игроки думали какой то макаби где это, что это мы его одной левой, вот и чуть не лишились очков на старте группового, победа это прям везение какое то. Хотел уже валидол пить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 сентября 2016, 16:55

      Команда играет для своих болельщиков. Думаю, что всем понравилось. Как говорится, так держать! ))) В каждом матче! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 16 сентября 2016, 11:14

      В "Зените" снова завелись паршивые овцы:
      Кокорин и Лодыгин.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 16 сентября 2016, 10:31

      Дядя Гена, дядя Гена - ты наш дядя ДОРОГОЙ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 16 сентября 2016, 10:06

      Это он наверно уже бормотал когда его после матча везли в больничку))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      B-E-S 16 сентября 2016, 08:22

      Даже тут вроде ругает, но в концовочке лизнул в самый анус!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11