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    Лига Европы. «Сассуоло» разгромил «Атлетик», «Рапид» одолел «Генк»

    В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Атлетик» пропустил три безответных мяча от «Сассуоло». Авторами голов стали Лирола, Дефрель и Политано.

    В другой встрече группы «Рапид» обыграл «Генк».

    Лига Европы. Групповой этап. Группа F. 1-й тур

    Рапид (Австрия) – Генк (Бельгия) – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бэйли, 29; 1:1 – Шваб, 51; 2:1 – Жоэлинтон, 59; 3:1 – Колли, 60 (в свои ворота), 3:2 – Бэйли, 90 (с пенальти).

    Сассуоло (Италия) – Атлетик (Испания) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лирола, 60; 2:0 – Дефрель, 75; 3:0 – Политано, 82.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 22:55
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