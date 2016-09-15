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    Луческу: «В моей карьере таких игр не было, а моя карьера очень длинная и богатая»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (4:3). По ходу встречи подопечные Луческу поигрывали со счетом 0:3.

    «В моей карьере таких игр не было, а моя карьера очень длинная и богатая. Мы начали очень расслабленно, и этим воспользовались соперники, которые начали агрессивно и собрано. Мы легко теряли мячи в середине поля после прессинга, а мы знали и договаривались, что будет такой активный прессинг. Мы были очень расcлаблены, много было невынужденных потерь. Соперник после этого мог спокойно контролировать мяч и, конечно, контратаковать. Потом случилась невероятная ошибка Лодыгина — он отдавал Жиркову, когда тот не готов был принимать мяч, и они начали разбираться, кто виноват и проспали, когда нам забивали. Не пришли в себя после этого шока, практически ничего не создали в первом тайме.

    Вроде начали второй тайм получше, но в контратаке отличился Кьяртанссон, затем они забили невероятный штрафной. Пришлось менять нескольких игроков и выпускать более быстрых. Это привело к тому, что мы начали играть быстрее. В такой ситуации один гол может привести к тому, что ты чувствуешь энтузиазм, бежишь вперед, а соперник наоборот потух и мы этим воспользовались. 4:3 – очень хороший результат, но, честно говоря, мы, наверное, его не заслуживали, за исключением последних 15 минут. Эти 15 минут мы имели полное преимущество, имели еще несколько моментов. Это должен быть приличный урок для нас. С другой стороны, хотел похвалить хозяев, которые провели лучшую игру из всех матчей, которые они проводили в квалификации.

    Свободный удар? Это скорее было пенальти, а не свободный удар. Он сыграл рукой в своей штрафной», – сказал Луческу.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.09.2016 22:47
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +30

      киришанин 16 сентября 2016, 09:17

      По одному косяку за матч стабильно выдает

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 16 сентября 2016, 03:42

      Ладыгин уже давно на лавку просится своими косяками

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -145

      Zenit-2010 > anri1703 16 сентября 2016, 03:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      нормально все с Юрой

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 16 сентября 2016, 01:32

      После трёх забитых в сердцах хотела выключить телевизор, но что-то удержало, вот и дождалась, молодцы, справились

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > арейская 16 сентября 2016, 03:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я после 0-1 на мю переключил а оказывается зря такой комбек пропустил

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > anri1703 16 сентября 2016, 16:08

      Конечно зря, матч ещё тот получился...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      seawave 16 сентября 2016, 01:13

      Мирча, с победой!!!Зенит с фантастически крутой победой!!!!Всех нас!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 16 сентября 2016, 00:56

      за 15 мин 4 гола. Это фантастика, а остальное лишь слова.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 сентября 2016, 00:48

      Фантастично повезло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский 16 сентября 2016, 00:19

      Тут, конечно, Луческу объяснять и объяснять, что не все боятся супер клупп. А это всего лишь Маккаби

      1
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 16 сентября 2016, 00:16

      что еще должно произойти чтоб понять на каком уровне лодыркин... Жулиано респект

      0
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      Рейтинг: -145

      Zenit-2010 > qweewqqweewq 16 сентября 2016, 03:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЛОДЫГИН ЮРА МОЛОДЕЦ!!! Его вины нет

      -5
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 16 сентября 2016, 00:09

      Невероятная игра. Лодыгин, Кокорин, судья ... Кого хочешь убирай.

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Бриг 16 сентября 2016, 00:17

      Лично я убрал бы Луческу. Любой неравнодушный тренер, кроме упрямца АВБ, не стал бы ставить в основу эту парочку. Почему АВБ ставил Лодыгина я знаю - у меня хорошая память. Почему Луческу ставит эту дыру я только догадываюсь - потому что ему все равно.

      -1
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      ...
      Рейтинг: -145

      Zenit-2010 > Вомбат 16 сентября 2016, 03:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все норм

      -4
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 16 сентября 2016, 00:04

      То ли еще будет ойёёй!

      1
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