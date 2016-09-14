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    Агент: «Я хотел, чтоб Неймар перешел в «ПСЖ», но отец заставил его остаться в «Барселоне»

    Агент нападающего «Барселоны» Неймара Вагнер Рибейро рассказал о летних трансферных переговорах с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

    «Я пригласил Аль-Хеллаифи в Сан-Паулу. Я сказал Неймару, что предложение «ПСЖ» просто нереально: он может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.

    Раз Ней остался в «Барселоне», значит, он счастлив в клубе и в городе. Я хотел, чтобы он перешел в «ПСЖ», но отец заставил его остаться.

    Переговоры длились два часа, и Неймар проявлял энтузиазм. Нассер объяснил, что в «ПСЖ» у него не будет проблем с налогами, что он станет номером один в команде, чего нельзя сказать о его положении в «Барселоне».

    Мы не сообщали «Барселоне» об этой встрече, но кто-то, кто работает на них, все разузнал и даже послал совету директоров фотографии.

    Прессе об интересе «ПСЖ» рассказал я сам. Пока я общался с французским клубом, отец Неймара начал переговоры с «Барселоной». Он использовал «ПСЖ», чтобы подписать с каталонцами новый контракт.

    «ПСЖ» был ближе других к подписанию Неймара, потому что их президент лично говорил с игроком, чего не делали, например, руководители «Реала» и «Манчестер Юнайтед», – сказал Рибейро.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» был готов заплатить за Неймара 190 миллионов евро и предлагал самому игроку зарплату в размере 40 миллионов в год.

    Источник: Sport.es

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    14.09.2016 19:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 сентября 2016, 11:48

      Да

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 15 сентября 2016, 15:11

      И правильно сделал что послушал отца, ПСЖ еще много есть чтоб дойти до финала ЛЧ! Я не говорю про победителя еще! ))

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 14 сентября 2016, 23:54

      Агент хотел бабла за переход срубить, комиссионные и все такое, но не вышло.... Отец у Неймара молодец, не то что у Сычева, бабло главное....

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 14 сентября 2016, 20:11

      Да не пошел бы он ,если бы и отец заставлял !что ему там делать ,он ж знойный ,позагарать поиграть в тепле в париж не варик ,грязноватый город. стыдно было по улицам ходить

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 14 сентября 2016, 19:19

      Ну ПСЖ, это ПСЖ..а Барса, это космос.
      Команд как Барса в мире 5-6, не больше, правильно сделал что остался

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor > DeStar 14 сентября 2016, 19:52

      ну насчет последнего на данный момент не согласен

      -1
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