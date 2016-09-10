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    Аршавин отличился за «Кайрат» в матче против «Астаны»

    Экс-нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин отличился за свой нынешний клуб «Кайрат» в выездном матче 26-го тура чемпионата Казахстана против «Астаны» (4:1).

    35-летний футболист появился на поле сразу после перерыва, заменив Исаэла, а на 76-й минуте отметился забитым мячом, поставив точку в поединке. Также один гол в свой актив записал бывший хавбек «Урала» Герсон Асеведо.

    После этой победы «Кайрат» отстает от «Астаны» всего на четыре очка, но при этом имеет на одну игру больше.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 17:22
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