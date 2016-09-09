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    Фанаты дортмундской «Боруссии» недовольны политикой «РБ Лейпцига»

    Фанаты дортмундской «Боруссии» отказываются поддерживать свою команду в матче против новичка чемпионата Германии «РБ Лейпцига».

    Дело в том, что поклонники «Боруссии» недовольны спонсором «РБ Лейпцига» компанией «Ред Булл», благодаря которому клуб поднялся из низшей лиги в элитный дивизион за семь лет с момента основания. Фанаты отмечают, что «Лейпциг» представляет собой коммерческий проект, что их категорически не устраивает.

    Источник: Goal.com

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    09.09.2016 09:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 9 сентября 2016, 13:23

      Вообще странные. Так любому клубу нужны деньги для того,ю чтоб стать сильнее. Если Боруссию лишить спонсора, чтоб они усиление не покупали - тогда как заговорят их фанаты? нормальная ситуация, клуб нашел спонсора, покупает хороших игровок и добивается спортивных результатов.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 9 сентября 2016, 12:17

      А какая им разница до других команд? Если не хотят болеть в матче с Лейпцигом - значит не настоящие болельщики. Настоящие болельщики в любых ситуациях поддерживают свою команду.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 9 сентября 2016, 11:08

      Когда уже такие "умные" фанаты появятся в Испании, которые тоже будут грозить сорвать чемпионат, пока Месси - Неймара - Суареса не разделять по разным командам . . . А то это не честно по отношению к другим испанским командам

      13
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Аристократ Олжик 9 сентября 2016, 11:53

      Барселона - это команда с великой историей, в которую приходят такие крутые игроки не ради бабок (точнее, в первую очередь не ради них), а из-за того что это большой Клуб.

      -1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 9 сентября 2016, 11:06

      понятно, что РБ бошляет, но в Лейпцин же не скупали тупо звезд, играют в основном ноунеймы и выходят в Бундеслигу...это у них уже бомбит

      3
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      Рейтинг: +407

      18JG 9 сентября 2016, 10:51

      Стадо долбаёбов.

      -2
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 9 сентября 2016, 10:04

      Всё верно.
      Аgainst modern football!

      -3
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      Рейтинг: +1423

      Parham 9 сентября 2016, 09:18

      Так Вы фанаты Боруссии или Лейпцига??

      2
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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 9 сентября 2016, 09:16

      Что за тупасть? Немцы с ума сошли?

      3
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