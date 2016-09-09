Фанаты дортмундской «Боруссии» недовольны политикой «РБ Лейпцига»

Вообще странные. Так любому клубу нужны деньги для того,ю чтоб стать сильнее. Если Боруссию лишить спонсора, чтоб они усиление не покупали - тогда как заговорят их фанаты? нормальная ситуация, клуб нашел спонсора, покупает хороших игровок и добивается спортивных результатов.
Фанаты дортмундской «Боруссии» отказываются поддерживать свою команду в матче против новичка чемпионата Германии «РБ Лейпцига».
Дело в том, что поклонники «Боруссии» недовольны спонсором «РБ Лейпцига» компанией «Ред Булл», благодаря которому клуб поднялся из низшей лиги в элитный дивизион за семь лет с момента основания. Фанаты отмечают, что «Лейпциг» представляет собой коммерческий проект, что их категорически не устраивает.